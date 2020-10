TS – Longo dice addio dopo 11 prestiti. Il retroscena sull’affare: ecco quanto ha incassato l’Inter

Dopo 7 anni in giro per l’Europa e 11 squadre in prestito, Samuele Longo ha salutato definitivamente l’Inter. Ieri il club nerazzurro ha annunciato il suo trasferimento ufficiale al Vicenza.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club vicentino ha pagato il suo cartellino 400mila euro. La dirigenza nerazzurra è riuscita così ad incassare sul mercato qualcosa dalla partenza del suo canterano che non è riuscito a dare seguito alle aspettative riposte fino a qualche anno fa in lui.

