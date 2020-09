Spal, tutta la carica di Esposito: “Inizia una nuova avventura con tanto entusiasmo!”

Sebastiano Esposito, giovane speranza per i trionfi futuri dell’Inter di Conte, è stato ceduto in prestito dal club nerazzurro alla Spal, dove potrà trovare lo spazio necessario per affermarsi ulteriormente e compiere il passo successivo: da semplice gioiellino a risorsa primaria.

Esposito è conscio della grande opportunità che ha per le mani: un’intera stagione in Serie B per far vedere tutto il suo repertorio e dimostrare a tutta Italia cosa sia davvero capace di fare. Ecco perché il ragazzo è molto carico e entusiasta in vista dell’annata ai nastri di partenza, come confermato con un post sul proprio profilo Instagram.