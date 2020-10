Social – Esposito cuore nerazzurro: festeggia i gol di Lukaku e D’Ambrosio

Sebastiano Esposito nella sessione di mercato appena conclusa ha lasciato l’Inter per trasferirsi in prestito alla Spal, ma sui social continua a sostenere la squadra quando può guardare le partite in tv. Infatti, il giovane attaccante ha seguito la gara dell’Inter contro il Genoa terminata per 2-0 con le reti di Romelu Lukaku e Danilo D’Ambrosio.

Sulle sue Instagram Stories, Sebastiano Esposito ha pubblicato due video nel momento delle esultanze di Lukaku e D’Ambrosio dopo il gol per festeggiare con loro, come se fosse in campo a vestire la maglia nerazzurra e ad esultare con i suoi ex compagni di squadra.

