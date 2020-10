CM.it – Lukaku-PSG, Suning potrebbe pensarci per fare cassa

Romelu Lukaku è il miglior attaccante nel panorama europeo dell’Inter, ma potrebbe essere una pedina sacrificabile in caso di problemi di bilancio. Come riportato dal sito Bloomberg, Suning a causa della pandemia da Covid-19 ha perso oltre il 30% del suo patrimonio che ora vale 5,1 miliardi di dollari. Questa situazione potrebbe ritorcersi contro l’Inter che dovrebbe stare attenta a spese e a cessioni, soprattutto per quanto riguarda i migliori elementi della rosa.

Come riporta calciomercato.it, tra i nomi di possibili cedibili c’è anche quello di Romelu Lukaku. Il centravanti è un elemento chiave della rosa di Antonio Conte e difficilmente l’Inter se ne priverà. Su di lui, però, ha messo gli occhi anche il PSG di Tuchel a cui non piace tanto Mauro Icardi.

Qualora l’Inter decidesse di privarsi del belga, cosa molto difficile, potrebbe farlo per una cifra vicina o superiore ai 90 milioni di euro, oltre ad uno stipendio di 72 milioni di euro per quattro anni. Un’operazione da 162 milioni di euro che potrebbe piegare anche l’Inter. Il belga, però, resta fondamentale per l’Inter e per Antonio Conte ed è sempre un pezzo incedibile.

