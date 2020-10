Genoa-Inter, nerazzurri a trazione anteriore: Conte vicino al record di Mazzarri

Altri due gol per l’Inter in campionato, questa volta contro il Genoa, che confermano la volontà del tecnico Antonio Conte di impostare la squadra a trazione anteriore. In queste prime 5 giornate infatti l’Inter ha segnato ben 13 reti, un numero considerevole che, come riporta Optapaolo, i nerazzurri hanno eguagliato e superato solo una volta nel nuovo millennio (15 reti nel 2013/14). Un’ottima media realizzativa per la Beneamata, che in questa giornata ha fatto realizzare anche il primo clean sheet della stagione.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<