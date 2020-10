Genoa-Inter, Ranocchia (InterTV): “Lavoro per farmi trovare pronto. Complimenti di Conte? Non c’è tempo per questo”

Ottima prestazione per Andrea Ranocchia in Genoa-Inter, che al suo debutto da titolare in stagione si fa trovare subito pronto, risultando uno dei migliori in campo. Il difensore umbro al termine del match è intervenuto ai microfoni di InterTV, dove ha parlato del match e della sua prestazione.

“Sono contento perchè siamo tornati alla vittoria. Era fondamentale per dare entusiasmo, adesso ci aspetta una sfilza di partite ravvicinate. Era importante vincere e non prendere gol. Oggi siamo stati molto equilibrati, abbiamo preso pochi contropiedi e siamo stati molto aggressivi. Recuperare energie? Siamo abituati a giocare ogni 3 giorni, domani recuperiamo e poi prepariamo la partita di Champions. A Kiev ci andiamo per vincere. Prepariamo al meglio tutte le partite, ogni giocatore sa quello che deve fare quando scende in campo. Io ogni volta che vengo chiamato in causa mi faccio trovare sempre pronto.”

CONTE – “Mi fa piacere ricevere i complimenti del mister. Dobbiamo continuare a lavorare, la stagione è lunga e gli obiettivi sono difficili, non c’è tempo per cullarsi sulle prestazioni passate.”

