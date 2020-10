Genoa-Inter, Ranocchia (Sky): “Contento e divertito per la prestazione. Voglio vincere con questa maglia, farei pure l’attaccante”

Andrea Ranocchia, grande protagonista della vittoria di oggi dell’Inter per 0-2 sul Genoa, a fine partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua prestazione e della vittoria conquistati dalla squadra. Il centrale umbro, nell’analizzare la gara, ha sottolineato le zero reti subite dalla squadra nel successo di oggi, oltre ai tre punti ottenuti con un’ottima prova. Vicino a lasciare il club nella scorsa finestra di mercato, Ranocchia ha ribadito fedeltà ai colori nerazzurri anche in questa occasione. Queste le sue parole:

LA PARTITA – “La prima cosa è la vittoria, era fondamentale per dare nuovo entusiasmo al gruppo, ci aspettano partite importanti e dovevamo tornare a vincere senza prendere gol. Son contento della prestazione mia e di quella di tutti i ragazzi. Non era facile venire qui e convincere, abbiamo limitato il Genoa totalmente e son contento. Son sempre pronto, quando c’è bisogno son pronto, il mio modo di lavorare è sempre stato questo. L’ho dimostrato sempre nella mia carriera e soprattutto negli ultimi anni in silenzio. Questo credo sia il mio pregio più grande. Siamo una squadra molto organizzata, ho sempre fatto il vice Stefan e sono pronto per quel ruolo lì, poi in emergenza posso fare pure la punta e l’ho già fatta. Ma quando vengo chiamato la maggior parte delle volte è per giocare in quella posizione e oggi mi son divertito molto”.

RIMPIANTI – “Probabilmente se fossi andato in un’altra squadra avrei giocato di più, ma la mia dedizione a questa maglia è assoluta, vale la pena attendere per cercare di vincere con questi colori. Poi giocare con questi campioni è un piacere, son tutti giocatori di altissimo livello e migliori tutti i giorni. Per me l’importante è la vita durante la settimana, poi le opportunità di giocare le ho sempre avute in questi anni. Poi faremo quest’anno qui e vedremo, cerchiamo di arrivare in fondo a tutte le competizioni”.

