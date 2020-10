Genoa-Inter, Conte in conferenza: “Siamo stanchi, stagione anomala. Shakhtar? Non è quello del 5-0”

Al termine della partita disputata a Marassi contro il Genoa e vinta 0-2 grazie alle reti di Lukaku e D’Ambrosio, Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa per commentare la partita.

Ecco le sue parole: “Sono contento perché avevo chiesto ai ragazzi di condurre dall’inizio la partita. Potevamo sbloccarla pure prima anche se il Genoa è molto organizzato e voleva fare una gara difensiva, sfruttando le ripartenze. Siamo stati bravi, pazienti… Non abbiamo concesso neanche un tiro, solo un angolo. Non ero preoccupato, le prestazioni sono sempre state positive. Ora dobbiamo recuperare energia perché c’è stanchezza. E’ una stagione anomala ma dobbiamo farci trovare pronti a tutte le difficoltà che incontreremo”.

La sfida contro lo Shakhtar: “Rispetto ad agosto è una sfida diversa. Quello era un mini-torneo ed era poi ad eliminazione diretta. E’ una squadra che ha grandi qualità, il risultato finale non rispecchia il valore delle due squadre. Hanno giocatori forti, non vai a vincere in casa del Real Madrid dal nulla”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi