Genoa-Inter, Conte (Inter Tv): “Partita comandata. Ranocchia? Il lavoro paga sempre”

Dopo aver battuto il Genoa 0-2 nella sfida giocata questo pomeriggio a Marassi, Antonio Conte si è concesso ai microfoni di Inter Tv per analizzare il match.

Ecco le sue parole: “E’ stata una partita che sin dall’inizio abbiamo gestita, l’obiettivo è sempre quello di comandare le partite. Oggi abbiamo dato un impronta positiva anche se c’è voluto tempo per fare gol. Non dimentichiamo che il Genoa è una squadra ostica, sono contento della prestazione e di non aver subito gol. Dobbiamo recuperare le energie perché tra due giorni e mezzo saremo di nuovo in campo”.

Ranocchia e gli altri: “Il lavoro paga sempre, così come il sacrificio negli allenamenti e la fatica. Per me questa è la più grande soddisfazione. Questo mi gratifica molto al pari della vittoria”.

La prestazione: “La squadra deve credere nei propri mezzi, questa deve essere la nostra forza. Continuare a suonare lo spartito finché non arriva il gol. Siamo stati bravi, non abbiamo concesso nulla di pericoloso. Sono contento perché tutti hanno risposto presenti”.

