Genoa-Inter, Pinamonti(InterTV): “Lukaku mi ha dato tanti consigli, che emozione l’esordio!”

Termina 0-2 il match di Marassi tra Genoa e Inter. Ci ha pensato ancora una volta Romelu Lukaku a dare la scossa ai suoi uomini con la rete del vantaggio, con un bel gol in scivolata dopo un’azione combinata con Barella. Il gol della sicurezza porta invece la firma di Danilo D’Ambrosio, sempre più certezza di questa Inter, che ha realizzato il suo secondo gol in campionato.

Al termine del match è intervenuto ai microfoni di InterTV Andrea Pinamonti, che quest’oggi ha fatto il suo esordio stagionale con la maglia nerazzurra: “E’ stata una bellissima emozione, rivedere i miei ex compagni è stato bello. Non mi aspettavo quest’oggi l’esordio stagionale con l’Inter, ho lavorato molto nell’ultimo periodo e sono contento. Quando vieni da tre partite senza vittoria si deve vincere, le parole valgono poco, contano i fatti. Oggi non era facile vincere, il Genoa contro le grandi squadre dà sempre qualcosa in più, lo so bene perché ci ho giocato l’anno scorso. “

COMPAGNI – “Quando arrivi ad allenarti con certi giocatori puoi solo imparare. Sono stato fortunato a trovare ottimi ragazzi oltre che grandi giocatori. Quando sono entrato Romelu mi ha dato tanti consigli, ma quello che fa la differenza è che sono persone fantastiche. Proviamo tantissimo in allenamento con Conte, così quando entriamo in campo sappiamo benissimo ciò che dobbiamo fare.”

