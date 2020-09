Social – Hakimi festeggia la vittoria contro il Benevento: “Contento per il primo gol”

Una giornata da ricordare per Achraf Hakimi che ha voluto festeggiare la vittoria contro il Benevento sui social. L’esterno dell’Inter ha segnato all’esordio da titolare con la maglia nerazzurra. Sul suo profilo Twitter, Hakimi ha voluto dedicare un post alla sua nuova squadra e alla vittoria per 5-2 contro il Benevento, gara della prima giornata che i nerazzurri dovevano recuperare.

Al termine del match, Hakimi ha anche regalato la sua maglia ad un piccolo tifoso. Per lui un gol e un assist contro il Benevento, che si va ad aggiungere all’assist fatto contro la Fiorentina a Lukaku: un ottimo inizio per l’esterno ex Borussia Dortmund. Queste le sue parole per festeggiare il 5-2: “Molto contento per la vittoria e per il mio primo gol con l’Inter“.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi