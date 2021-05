Social – Il primo scatto di Conte dopo il divorzio. I tifosi: “Ci manchi mister”

Lo scatto al mare dell'ex Inter

Arriva il primo scatto, il primo "segnale" dopo l'addio all'Inter per Antonio Conte, immortalato sul suo account Instagram al mare mentre si gode le vacanze in attesa di capire il suo futuro. Il tecnico interista ha salutato la squadra ed il popolo interista la scorsa settimana, che ora ricambia con tantissimi commenti pieni d'affetto dopo la separazione con il club.