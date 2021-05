Ag. Palmieri: “Tornerebbe volentieri in Italia, ha richieste da tutta Europa”

L'esterno ha già giocato in Serie A con Palermo e Roma

Dai campioni d'Europa ai campioni d'Italia, senza che questo rappresenti necessariamente una retrocessione: il passaggio che Emerson Palmieri potrebbe effettuare nel corso della prossima estate è quello appena citato, o questo almeno sperano dalle parti dell'Inter, tra tifosi e società. Un acquisto importante, un innesto richiesto prima da Antonio Conte e poi da Simone Inzaghi, quest'ultimo nelle videocall effettuate negli scorsi giorni in attesa del suo annuncio ufficiale a tecnico dell'Inter. Nel frattempo, a calciomercato.it, ha parlato Fernando Malta, agente del giocatore: "Ha avuto un periodo in Serie A dove ha fatto il salto di qualità - ha detto - Se ci fossero tutti i presupposti, se ci fosse lo scenario ideale, sarebbe contento. Ovviamente, come agenzia non ci focalizziamo soltanto lì. Emerson ha attratto attenzioni di altri campionati e di altri grandi realtà continentali".