Cuper torna in panchina: sarà il nuovo ct del Congo

Nuova avventura per l'allenatore argentino

Hector Cuper, ex allenatore dell'Inter con cui ha sfiorato lo scudetto nel 2002, è ufficialmente tornato ad allenare dopo due anni di assenza: Cuper sarà il nuovo commissario tecnico del Congo. L'ultimo ruolo avuto dall'allenatore argentino era sempre in ambito internazionale: due anni fa è stato alla guida dell'Uzbekistan, nella stagione 2018/2019. Si tratta della terza avventura di fila in una nazionale per Cuper: Egitto, Uzbekistan e adesso Congo. L'allenatore argentino dovrà provare nell'impresa di portare la nazionale africana ai Mondiali di Qatar 2022. L'annuncio ufficiale dell'incarico è arrivato tramite un post Twitter del Ministro dello sport della Repubblica del Congo: