Eriksen: “Addio di Conte una sorpresa. Futuro? Dipenderà dal nuovo tecnico”

Le parole del centrocampista danese su Conte e sul futuro

Christian Eriksen ha parlato dal ritiro della Danimarca in conferenza stampa. Il centrocampista danese è intervenuto sulla questione dell'addio di Conte dell' Inter e si è detto molto sorpreso di quanto accaduto. Il danese ha parlato inoltre del suo futuro legato al prossimo allenatore e dalle scelte del club nerazzurro. In seguito le parole.

ADDIO CONTE - "È stata una grande sorpresa. È un momento molto speciale quando hai appena vinto un campionato con la squadra. È assurdo perché l'ho letto come tutti gli altri. Siamo sempre stati buoni amici. Lui, ovviamente, vedeva il calcio in un modo e io lo vedevo in un altro. Sapevamo che il mister avrebbe parlato con la società, è successo anche al termine della scorsa stagione, ma onestamente ciò che è accaduto è stato uno choc sportivo. Voleva andare via, noi stessi avevamo questa sensazione".