GdS – Da Sensi, Gagliardini a Sanchez: Inzaghi valuta le seconde linee

Il prossimo allenatore dell'Inter sta valutando alcuni giocatori

Come riporta La Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda il centrocampo sono da valutare le situazioni di Gagliardini, Sensi, Vecino e Vidal. Il futuro del cileno sembra lontano dall'Inter, visto il suo pesante ingaggio da 6,5 milioni e l'interesse dell'Olympique Marsiglia di Sampaoli che ben conosce il giocatore. Stefano Sensi ha vissuto una stagione difficile caratterizzata da infortuni ma nonostante questo l'Inter non vorrebbe cederlo per fare minusvalenza: difficilmente potrebbe partire per più di 20 milioni e su di lui ci sono Shakhtar Donetsk e la Fiorentina. Vecino potrebbe partire in direzione Napoli con un contratto in scadenza nel 2022. Da valutare anche Roberto Gagliardini, sul quale Inzaghi potrebbe puntare come pedina per completare il reparto.