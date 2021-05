Social – Lukaku scherza dopo la partitella: “Deluso dal Var Conte”. Bastoni rincara la dose

Clima sereno nell'allenamento in casa nerazzurra

Pomeriggio in allegria in casa Inter, dove si prepara l'ultima giornata di campionato in programma domenica pomeriggio, quando i nerazzurri sfideranno l'Udinese ed alzeranno al cielo il trofeo che sancirà il meritatissimo scudetto ottenuto da Antonio Conte e dai suoi uomini. Quest'oggi ad Appiano si è tenuta una partitella, al termine del quale Romelu Lukaku ha postato un ironico post sul proprio profilo Facebook.