Dalila Stramaccioni tra le family influencer del momento: è terza in Italia per interazioni

Lui, Andrea Stramaccioni, per il momento è a casa, dopo l’esperienza all’Esteghlal del 2019 conclusasi con un addio turbolento nonostante gli apprezzamenti della piazza: lei, invece, Dalila, moglie dell’allenatore, è tra le influencer del mese di dicembre 2020. Questo, almeno, secondo una classifica stilata dall’Osservatorio sull’Influencer Marketing di Buzzoole, che tiene conto dell’engagement (cioè del livello di interazioni) dei post pubblicati dagli account dei family creator con almeno 100 mila follower. E nel mese di dicembre 2020, appunto, Lady Stramaccioni si è classificata al terzo posto di questa particolare classifica (al primo posto c’è la compagna di Alvaro Morata, Alice Campello).

Intervistata per la rubrica Ask the Creator, ha dichiarato: “Ho aperto il mio profilo Instagram nel 2016, mentre ero in Grecia per il lavoro di mio marito (all’epoca allenava il Panathinaikos, ndr), con il solo scopo di condividere con amici e parenti lontani i momenti della nostra vita da expat. Questo è stato senza dubbio il primo iniziale approccio a una vita professionale che stava nascendo e non mi sarei mai immaginata potesse svilupparsi così velocemente”.

