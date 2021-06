Social – Lukaku, duro allenamento con Mertens in vista della prossima partita di Euro 2020

Big Rom sta già caricando le pile per Danimarca-Belgio

Romelu Lukaku si candida come una delle principali stelle di questi Europei itineranti con il suo Belgio . Dopo aver letteralmente schiantato la Russia con una doppietta da vero bomber, Big Rom si sta già preparando in vista della prossima partita di EURO 2020 contro la Danimarca .

Come pubblicato dallo stesso Lukaku sul suo profilo ufficiale Twitter, il numero 9 nerazzurro si sta allenando duramente per incidere ancora come nella partita d'esordio. Il centravanti ha pubblicato delle foto che lo ritraggono in una sessione d'allenamento insieme al connazionale Dries Mertens. Di seguito il tweet: