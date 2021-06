GdS – Eriksen, l’Inter attende gli esami. Saranno valorizzate due pedine in rosa

Per la società nerazzurra in primo piano c'è la tutela della salute del calciatore

Eriksen potrebbe essere presto dimesso, ma continuerà ad essere tenuto sotto controllo per chiarire le cause del problema cardiaco. Se le preoccupazioni riguardanti la salute sono senza dubbio in prima linea, gli interrogativi riguardano in secondo piano il futuro agonistico del danese. Anche nelle migliori delle ipotesi riguardanti un ritorno in campo, secondo La Gazzetta dello Sport, è impensabile un recupero completo nel breve termine.