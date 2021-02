Social – Gesto di fair play del Rangers, applaude anche Lukaku: “Grande sportività”

Bel gesto di fair play nella sfida valevole per i sedicesimi di Europa League fra Rangers e la società belga dell’Anversa: il giocatore della formazione scozzese Alfredo Morelos, infatti, ha fermato un’azione pericolosa sull’1-1 a causa dell’infortunio di un avversario, fermo per un problema al ginocchio.

Una scelta premiata dal calciatore belga dell’Inter Romelu Lukaku, che sui social ha applaudito: “Gesto di fair play per Morelos del Rangers Glasgow. Lanciato in porta si è fermato per l’infortunio dell’avversario. Grande sportività”.