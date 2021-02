Calciomercato, retroscena Kabak: ora al Liverpool, ma è stato sul taccuino dell’Inter. I dettagli

Il difensore Ozan Kabak è stato al lungo al centro del mercato con diverse squadre interessate: alla fine è passato dallo Schalke 04 alla Premier League, nelle fila del Liverpool, la cui retroguardia era martoriata dagli infortuni. In passato, però, il calciatore è stato sul taccuino di diverse società italiane: in prima linea c’era soprattutto il Milan, ma anche dalle parti di Viale della Liberazione ci hanno fatto un pensierino.

A riportarlo è stato il giornalista Fabrizio Romano su Calciomercato.com, secondo cui l’Inter considerava il giocatore in cima alla lista nel caso in cui fosse stato ceduto Milan Skriniar. Il centrale slovacco era nel mirino del Tottenham, ma alla fine non se n’è fatto nulla, dato che dalle parti di Viale della Liberazione hanno fatto muro di fronte all’offerta degli Spurs, considerata non sufficiente.

Una trattativa saltata che ha di fatto impedito il buon esito dell’affare Kabak, che nella sessione invernale di quest’anno ha scelto di raggiungere Klopp in Inghilterra.