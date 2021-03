Social – Conte, riecco Lukaku: Big Rom festeggia il ritorno alla Pinetina

Antonio Conte può essere felice: Lukaku è finalmente tornato dalla Nazionale. Il belga ha postato una foto su Instagram, contento di essere tornato a lavoro dall’Inter. Il tecnico neroazzurro, e la tifoseria, possono ora stare sereni. Dopo le grandi prestazioni con il Belgio, ora Lukaku sarà concentrato solo sullo scudetto.

Il centravanti ha disputato due partite con la Nazionale: 180′ contro Galles e Repubblica Ceca e 2 gol messi a segno. Nell’ultima partita contro la Bielorussia, Lukaku è rimasto in panchina per tutta la partita, come promesso dal C.T. Martinez.

LA PAZZA IDEA DEGLI ZHANG>>>