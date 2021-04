Social – Esposito dopo il gol al Cosenza: “Se vuoi una cosa corri a prenderla”

Il calciatore gioca al Venezia in prestito dall'Inter

"Se vuoi una cosa corri a prenderla". Chissà che cosa intenda, Sebastiano Esposito, attaccante del Venezia in prestito dall'Inter, con questa didascalia nel suo ultimo post pubblicato su Instagram: un gol, una vittoria, un obiettivo stagionale, ma anche - perché no - un possibile futuro ritorno all'Inter, al termine del percorso di crescita che l'attaccante sta effettuando di prestito in prestito.