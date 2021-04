Camano (ag. Hakimi): “Inter, Scudetto segnato. Champions? Arriverebbe in fondo”

Il marocchino è uno dei calciatori più performanti della rosa di Conte

Chi non può certamente lamentarsi della presenza di Antonio Conte all' Inter è certamente Achraf Hakimi , posto che ci sia qualcuno - all'interno dell'ambiente Inter - che intenda obiettare sulla presenza del salentino sulla panchina nerazzurra: ma Hakimi, ecco, è stato uno dei calciatori in assoluto più performanti di una rosa già abituata a esprimersi ad alti livelli, e il suo agente, Alejandro Camano , intervistato da Radio Kiss Kiss, non può che parlarne bene.

"La strada per lo Scudetto è tracciata, i punti di distacco consentono di lasciar pensare al meglio per l'Inter - ha infatti dichiarato Camano in uno dei suoi consueti collegamenti con l'emittente radiofonica napoletana - Conte ha tanti meriti, è arrivato il gioco. Giocasse oggi la Champions, l'Inter potrebbe arrivare in fondo con qualità, forza e meccanismi", conclude. E per tornare a giocare in Champions, in realtà, basterà aspettare ancora qualche mese.