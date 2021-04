TS – Ultimo giorno di riposo per l’Inter: Vidal e Perisic torneranno in gruppo

Niente da fare invece per Kolarov che proseguirà con le terapie

Anche oggi rimarranno vuoti i campetti di Appiano Gentile in virtù dei due giorni di riposo che Antonio Conte ha concesso come premio alla sua squadra dopo il prezioso successo contro il Cagliari. Da domani, invece, si tornerà nuovamente a correre e preparare soprattutto la sfida in programma domenica sera al Maradona contro il Napoli. Come scritto da Tuttosport, sempre per la giornata di domani è attesa alla Pinetina la visita dell'ex arbitro Gianluca Rocchi, oggi Coordinatore delle relazioni istituzionali con la Can in materia di Var, il quale incontrerà dirigenti, allenatore e una delegazione di calciatori per discutere di Var e decisioni arbitrali.