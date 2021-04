Mercato – L’Inter pensa ai giovani: occhi puntati su Morutan e Thiago Almada

Nerazzurri molto attenti ai giovani talenti in circolazione che si stanno mettendo in mostra

Non è ancora chiaro quale sarà lo spazio di manovra di cui i dirigenti dell' Inter disporranno in vista della prossima finestra di calciomercato . Sotto questo aspetto, infatti, decisiva sarà la presenza di Steven Zhang a Milano attesa per le prossime settimane. Il presidente nerazzurro dovrà dettare la linea del club sul fronte degli investimenti, dando eventualmente a disposizione anche indicazioni su quello che sarà il budget a disposizione della società. Intanto, però, Ausilio e Marotta hanno già iniziato a guardare avanti su possibili profili che potrebbero rinforzare la rosa.

Il nome di Morutan, classe 1999, arriva invece dalla Romania. Il centrocampista del FCSB Bucarest (ex Steaua) sta facendo parlare parecchio di sé in Europa, a tal punto da richiamare anche le attenzioni di Bayer Leverkusen e Hoffenheim che negli ultimi mesi hanno tentato invano di bloccarlo. Il suo cartellino viene già valutato sui 20 milioni di euro: troppi in questo momento per l'Inter che in futuro potrebbe però tornare alla carica per un calciatore che in questa stagione ha già collezionato 6 reti e 12 assist in 25 presenze nella prima divisione rumena.