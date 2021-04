Social – Lukaku e il like a Neville: anche Big Rom contrario alla Super League?

Nelle ultime quarantott'ore è montata la levata di scudi contro la Superlega

Gary Neville, nelle ultime ore, è stato tra i molti a ergersi a paladino anti-Superlega: non che sia stato il primo, ma ad andargli dietro sono stati molti, moltissimi. E tra questi c'è anche Romelu Lukaku, che risulta aver messo like a un tweet dell'ex calciatore del Manchester United, recante un video - sotto forma di GIF - di un domino che cade, a simboleggiare le diverse squadre che in questo momento starebbero recedendo dall'idea di dare vita a una Superlega.