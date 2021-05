Social – Lukaku saluta Conte: “Sono in debito, felice di aver vinto insieme”

Il tecnico salentino è stato artefice dell'esplosione di Big Rom

"Parlammo per la prima volta nel 2014 e costruimmo un legame già da allora - scrive Lukaku - Abbiamo avuto molte opportunità per lavorare insieme ma solo Dio sa perché non sia mai successo prima. Sei arrivato il momento giusto e mi hai cambiato come giocatore, mi hai reso più forte mentalmente e soprattutto abbiamo vinto insieme! Vincere è tutto quello che conta per te, e sono lieto di averti avuto come allenatore. Manterrò i tuoi princìpi per il resto della carriera: preparazione fisica, mentale e la propensione alla vittoria... E' stato un piacere giocare per te! Grazie per tutto quello che hai fatto. Sono in debito con te...".