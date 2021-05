Social – Zanetti, addio a Conte: “Nella storia dell’Inter, ti auguro il meglio”

Così il vicepresidente saluta il tecnico dello Scudetto

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha voluto salutare così Antonio Conte, allenatore che nel pomeriggio ha lasciato ufficialmente il club nerazzurro: "Ho avuto il privilegio di lavorare al tuo fianco in questi due anni - ha scritto l'ex capitano - Oltre al lato professionale, dove il lavoro quotidiano è stato straordinario, mi mancherà il lato umano di un grande gruppo di lavoro. Sempre insieme, uniti, con la testa all'obiettivo per il bene dell'Inter nonostante tutte le difficoltà. Volevo ringraziarti di cuore per tutto quello che hai fatto per noi, per l'Inter dove non sarai dimenticato e dove hai scritto un'altra pagina della nostra lunga, straordinaria storia".