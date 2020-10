Social – Lautaro Martinez è rientrato in Italia: il bentornato di Agustina

Lautaro Martinez, dopo le gare con l’Albiceleste per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar, è finalmente rientrato in Italia. Ce lo fa sapere Agustina Gandolfo, compagna in dolce attesa dell’argentino dell’Inter, sulle sue Instagram Stories.

Ora Antonio Conte dovrà essere in grado di farlo rientrare in condizione per il derby di Milano, in programma sabato 17 alle 18. Da sottolineare come l’ex Racing Club arrivi da una trasferta molto delicata in Bolivia.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<