Social – Mourinho ricorda il gesto delle manette: “Un’immagine di 10 anni fa”

Stagione 2009-2010, l’Inter con José Mourinho in panchina ospita la Sampdoria di Pazzini e Cassano, che si rivelerà poi fondamentale per la vittoria dello scudetto. I nerazzurri terminano la gara in 9 a causa delle espulsioni di Walter Samuel ed Ivan Cordoba.

Il risultato non si schioda dallo 0-0 e l’Inter protesta vivacemente per la direzione arbitrale del signor Tagliavento. Il gesto celebre al termine di quel match dell’allenatore portoghese – ovvero le “manette” – gli costeranno caro: tre infatti le giornate di squalifica. Oggi Mourinho sul suo account Instagram ricorda il match ed il gesto diventato ormai famoso tra i tifosi dell’Inter. Ecco il post: