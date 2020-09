Mercato – Faggiano (ds Genoa): “Ranocchia ci interessa dall’inizio, lo aspettiamo”

Manca sempre meno al termine della sessione di calciomercato e le società stanno cercando gli ultimi rinforzi per la stagione che è appena iniziata. Tra queste c’è sicuramente il Genoa, sulle tracce di Andrea Ranocchia da tempo. L’Inter ha già dato l’ok per l’operazione che però non è ancora decollata a causa della mancata decisione dello stesso giocatore.

Poco prima della sfida contro il Napoli ha parlato dell’operazione il ds del Genoa Daniele Faggiano ai microfoni di Sky Sport: “Ci interessa da inizio mercato, poi il ragazzo ci ha detto che voleva aspettare, ora vediamo come va a finire”. Si attendono novità nelle prossime ore.

