Quando la panchina fa la differenza: Inter-Fiorentina decisa con i cambi

Sarà una stagione lunga, faticosa e piena di impegni: l’Inter dovrà farsi trovare pronta per competere in tutte e tre le competizioni ed ecco il motivo della scelta di una rosa più ampia rispetto agli altri anni. Come dichiarato da Antonio Conte e Beppe Marotta nella conferenza stampa di presentazione sarà fondamentale avere ricambi all’altezza e nel match di ieri sera contro la Fiorentina è stata la prima dimostrazione.

Dalla panchina infatti l’Inter ha fatto uscire giocatori del calibro di Hakimi, Sanchez, Nainggolan, Vidal e Stefano Sensi. Calciatori che potrebbero tranquillamente partire da titolari e sarà questa la forza della formazione nerazzurra per tutta la stagione. Avere ricambi che possono essere dei potenziali titolari fa ben sperare Conte, che potrà ruotare tutti e soprattutto non dovrà preoccuparsi di eventuali infortuni. La panchina ieri sera, considerando anche Skriniar, Pinamonti e lo squalificato De Vrij è di assoluto livello e può cambiarti la partita – come dimostrato – da un momento all’altro.

