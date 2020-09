Social – Conte applaude la squadra dopo Inter-Fiorentina

Antonio Conte aveva detto di non voler più vedere la “Pazza Inter”, ma quando questa squadra scende in campo quel pizzico di follia l’accompagnerà sempre. Anche ieri sera l’Inter è stata “Pazza”: il 4-3 sulla Fiorentina con rimonta negli ultimi minuti della gara è stata un’altalena di emozioni a cui i tifosi nerazzurri si sono abituati.

Il giorno dopo il tecnico dell’Inter applaude via social i suoi ragazzi, sia per i 3 punti portati a casa, ma soprattutto per la grande grinta e determinazione che la squadra ha dimostrato nell’arco dei 90 minuti. Ecco il suo posto su Instagram: