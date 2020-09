Mercato – Il Tottenham insiste per Skriniar, l’Inter non fa sconti: pronta una nuova offerta

E’ Milan Skriniar l’obiettivo numero uno per questi ultimi giorni di mercato del Tottenham. Il club di José Mourinho – come riporta Fabrizio Romano – insiste per il difensore dell’Inter nonostante la richiesta molto alta dei nerazzurri. I contatti infatti continuano tra le due società ed anche ieri il ds Piero Ausilio ha confermato l’incontro.

I nerazzurri però non si smuovo dai 60 milioni di euro o 50 milioni più bonus, mentre gli Spurs contavano di spenderne massimo 30/35. La distanza tra le parti dunque c’è ma il Tottenham non molla: vuole fortemente Skriniar. Una nuova offerta dall’Inghilterra è in arrivo e non è escluso un nuovo incontro nei prossimi giorni: accordo lontano, ma gli inglesi insistono.

