Inter-Fiorentina, Eriksen stroncato sui quotidiani: “Come un’auto elegante, ma non adatta alla Formula 1”

L’acquisto che lo scorso gennaio sembrava potesse contribuire a fare il salto di qualità, nel giro di pochi mei è diventato un vero e proprio caso all’interno dello spogliatoio dell’Inter. Christian Eriksen, dopo la cupa prestazione di ieri sera contro la Fiorentina, questa mattina è stato stroncato nei voti e nei giudizi che i principali quotidiani sportivi in Italia hanno assegnato alla sua partita. Nonostante il tentativo di adattare il modulo alle sue caratteristiche, Antonio Conte non ha ancora trovato la chiave giusta per sbloccare il danese. Ecco com’è andato sui giornali:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4.5 – Ennesima occasione sprecata, la sensazione di esser davanti a una macchina elegantissima, ma non adatta alla corse da Formula 1. Sempre un tocco in più del necessario, trasparente in fase difensiva

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Stecca la grande occasione. E, a questo punto, è difficile immaginare quando ne avrà un’altra. Non riesce mai a fare emergere la sua qualità, anzi sembra il solito corpo estraneo.

TUTTOSPORT 5 – Il gol dello 0-1 ha radici da una sua dormita. Prova a riscattarsi ma senza mai incidere come dovrebbe un giocatore del suo curriculum. Bocciato dopo il 3-2 di Chiesa.

PASSIONE INTER 5 – Conte gli ricuce addosso un 3-4-1-2 per esaltare le sue qualità ma Eriksen sembra ancora un pesce fuor d’acqua. Da un suo errore in impostazione nasce l’azione del vantaggio viola, si riscatta nel secondo tempo servendo Lautaro con un tocco delizioso per il gol del 2-1. Ma da lui ci si aspetta di più.

