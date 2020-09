Mercato – Vecino-Napoli, non c’è accordo sulla formula: la proposta dell’Inter

L’Inter e il Napoli sono ancora al lavoro per il futuro di Matias Vecino. Tra le parti non è stata ancora trova la formula per il trasferimento in questa sessione di mercato, ma il centrocampista è già con le valigie pronte visto i tanti calciatori a disposizione di Conte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i due club continueranno a parlare per poter trovare un accordo.

L’intenzione di De Laurentiis e Giuntoli è di ottenere un prestito con diritto di riscatto, mentre l’Inter con Marotta e Ausilio vorrebe un prestito con obbligo di riscatto legato al numero delle presenze.

