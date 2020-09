Inter-Fiorentina, una ‘prima’ da incubo per Kolarov: insufficiente sui quotidiani

Non è stato sicuramente il debutto che si aspettavano tutti i tifosi nerazzurri, quello di Aleksandar Kolarov con la maglia dell’Inter. Il terzino serbo, utilizzato da Antonio Conte come terzo centrale della sua difesa, ha infatti sofferto non poco i tagli della Fiorentina sulla sua corsia di competenza. Grandi responsabilità, come sottolineato dai giudizi negativi da parte dei quotidiani sportivi al suo indirizzo, sia in occasione della prima rete di Kouamé che nel nuovo sorpasso viola con il gol di Chiesa nel secondo tempo. Ecco voti e giudizi nei suoi confronti:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4.5 – L’esordio è da incubo, scavalcato dal pallone sullo 0-1, in ritardo quasi costante sugli anticipi, spesso sorpreso dai palloni lunghi. Chiude da laterale, alla vecchia maniera

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Si ritrova in mezzo all’area a marcare due uomini: normale che paghi dazio. Ed è nuovamente colpevole, insieme a Perisic, quando si fa sorprendere alla spalle di Chiesa.

TUTTOSPORT 5 – Sorpreso dalla parabola di Biraghi sul gol della Fiorentina. Fatica a carburare e, il ritmo subito impazzito della partita, non lo aiuta.

PASSIONE INTER 5,5 – Esordio non convincente per l’ex Roma che poteva fare qualcosa di più sul primo gol della Fiorentina. In ritardo anche nell’azione del 2-3 con Chiesa che si invola da solo contro Handanovic. Prova il jolly dalla distanza ma il suo tiro finisce nel parcheggio di San Siro. I meccanismi sono ancora da perfezionare, c’è tempo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<