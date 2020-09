Mercato – Il futuro di Ivan Perisic è ancora in nerazzurro. Nessuna offerta per lui

Ivan Perisic è ritornato all’Inter dopo aver vinto il Triplete con il Bayern Monaco all’inizio di questa sessione di mercato perché i tedeschi hanno deciso di non riscattarlo. Adesso ha ricominciato una nuova vita con Antonio Conte e sta facendo di tutto per mettersi in mostra e conquistare il tecnico.

Nella gara contro la Fiorentina ha giocato da titolare a tutta fascia sinistra, ma non ha spiccato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per lui non sono arrivate offerte e, in questo caso, dovrà rimanere a Milano. Proprio per questo dovrà adattarsi a giocare a tutta fascia sulla zona sinistra del campo, come vuole Antonio Conte.

