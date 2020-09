Estasi Inter: contro la Fiorentina è la sesta rimonta di sempre in Serie A dopo l’85’

Nonostante l’appello di Antonio Conte dello scorso anno al primo giorno da nuovo allenatore nerazzurro, la Pazza Inter sembra comunque essere rimasta una costante dalle parti di San Siro. Come dimostrato dalla folle rimonta in una gara complicatissima come quella di ieri contro la Fiorentina, i suoi uomini hanno avuto la capacità di andare più volte sotto nel corso della partita, riuscendo però sempre a recuperare ed essere decisivi nel finale con il gol liberatorio del solito D’Ambrosio.

La rimonta da 2-3 a 4-3 che ha portato i tre punti alla squadra di Conte, è stata realizzata interamente tra l’87’ e l’89’. Un dato che fa schizzare a quota 6 il numero complessivo delle rimonte realizzate dall’Inter in Serie A in tutta la propria storia dal minuto 85 in avanti. Questa la statistica ripresa da Opta: “Quella contro la Fiorentina è stata la sesta vittoria in rimonta dell’Inter da una situazione di svantaggio dopo l’85° minuto di gioco in Serie A, è la squadra che ne conta di più nella storia della competizione. Tenacia”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<