Social – Nuova clubhouse, la Uefa loda l’Inter: “Esempio di società che investe nel futuro”

Il percorso di crescita dell’Inter non sta riguardando solamente l’aspetto tecnico: nel corso degli ultimi anni la società nerazzurra ha infatti compiuto diversi lavori volti ad ammodernare gli spazi in cui i calciatori trascorrono il loro tempo. Qualche giorno fa è stata presentata sui social la nuova clubhouse, con camere e luoghi dotati di tutti i comfort per i giocatori e i dipendenti.

La notizia ha suscitato l’interesse della Uefa, che sui propri canali social ha lodato la società nerazzurra, commentando: “Un altro esempio di una società che investe nel futuro con una struttura d’allenamento di primissimo piano”.