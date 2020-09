Social – Perisic si riprende l’Inter: “I’m back!”

E’ tornato a Milano da campione d’Europa dopo un Triplete vinto con la maglia del Bayern Monaco, e lo ha fatto per restare e riprendersi quella maglia che è stata sua fino alla scorsa stagione. Ivan Perisic resterà – adesso la certezza è quasi matematica – all’Inter per la prossima stagione, e sarà un jolly a disposizione di Antonio Conte sia per la fascia sinistra che per l’attacco.

Dopo le parole ai canali ufficiali del club di oggi pomeriggio, Perisic mette le cose in chiaro anche sul suo account Instagram: “I’m back!”, scrive.