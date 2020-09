Dal mancato addio di Matias Vecino che sembra non voler più lasciare l’Inter condizionato dall’infortunio, alle parole di Ivan Perisic pronto a rimettersi in discussione con la maglia nerazzurra. Tutto questo e molto altro come sempre nella diretta di Passione Inter a partire dalle 19.00.

