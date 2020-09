Verso Inter-Fiorentina, oggi doppia seduta agli ordini di Conte

Tanti sorrisi ma anche tanto lavoro per l’Inter nella giornata di oggi agli ordini di Antonio Conte. La squadra nerazzurra si sta preparando per l’esordio stagionale in campionato contro la Fiorentina in programma sabato sera alle 20:45 visibile sui canali Dazn.

Subito dopo la sfida alla viola, l’Inter farà visita poi al Benevento per recuperare la prima giornata. Doppia seduta dunque al Centro Sportivo Suning con un gradito ospite: Arturo Vidal. Il cileno oggi è stato ufficializzato e subito ha svolto i primi allenamenti con la sua nuova squadra.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<