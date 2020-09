“Match It Now”, Conte testimonial per la campagna di donazione del midollo osseo. Con lui ci sono gli Autogol

Un grande gesto per il tecnico dell’Inter Antonio Conte. Il mister sarà infatti il testimonial della campagna di sensibilizzazione per la donazione di midollo osseo “Match It Now”. Come riporta La Gazzetta dello Sport” Conte sarà protagonista del video di beneficenza insieme al trio social Gli Autogol formato da Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli.

In un momento così difficile, con le donazioni diminuite del 60 % – si legge – una figura importante come il tecnico dell’Inter e come i tre imitatori – grandi protagonisti sui social – potranno portare maggiore visibilità al progetto.

