Dove vedere Inter-Fiorentina, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Fiorentina in diretta TV e streaming



Si ritorna in campo. Poco più di un mese dopo la finale di Europa League, l’Inter sfiderà la Fiorentina per la seconda giornata di Serie A. Per i nerazzurri sarà però l’esordio assoluto in Serie A 2020/2021 visto che ha richiesto ed ottenuto il rinvio della prima giornata contro il Benevento. Fischio d’inizio sabato 26 settembre alle ore 20:$5

Informazioni utili per seguire il match

Inter-Fiorentina sarà visibile su DAZN e sul canale DAZN1 su Sky per gli abbonati. La piattaforma offre anche il servizio di diretta streaming online: basterà scaricare l’app su dispositivi mobili come smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale da pc e notebook. Gli highlights e il match integrale saranno disponibili on demand poco dopo il triplice fischio. Su Passioneinter.com sarà fornita la diretta testuale del match.

Inter-Fiorentina, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Young, Lautaro, Lukaku. All. Conte

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Castrovilli, Duncan, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Kouame. All. Iachini

