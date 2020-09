Mercato – All’estero tante richieste per Joao Mario, l’Inter in costante trattativa

Si lavora senza sosta nella sede dell’Inter in Via della Liberazione a Milano sul mercato ed in particolare sulle uscite. Dopo essere rientrato dal prestito alla Lokomotiv Mosca, il giocatore portoghese nerazzurro Joao Mario è considerato fuori dal progetto ed infatti non sta prendendo parte alla preparazione con il resto della squadra.

Il suo futuro sarà dunque lontano da Appiano Gentile e nelle ultime ore sono iniziate ad arrivare interessamenti soprattutto dall’estero. Come riporta Tancredi Palmeri sono arrivate offerte dalla Spagna da parte di Valencia e Betis, in Premier League sono interessate Leeds e Newcastle. Infine – dalla Turchia – anche il Galatasaray avrebbe contattato l’Inter, in costante trattativa con i club per decidere il futuro di Joao Mario.

