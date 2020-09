La carica di Perisic: “Sono pronto. Nello spogliatoio c’è fame, l’anno scorso ero il tifoso numero 1”

Dopo una stagione in prestito al Bayern Monaco con cui ha vinto la Champions League in finale contro il Paris Saint Germain del suo ex compagno Mauro Icardi, Ivan Perisic è pronto ad una nuova avventura con la maglia dell’Inter. Il croato sembra aver convinto Antonio Conte e che dunque potrà contare sul suo apporto sulla corsia di sinistra o come joly in attacco per la prossima stagione.

Ai canali ufficiali del club Perisic presenta così la sua avventura nerazzurra 2.0:

RIPARTIRE CON L’INTER – “Ho avuto un anno incredibile, ho vinto il Triplete con un’altra squadra. Non era facile, ho avuto un po’ di problemi con il primo allenatore, poi l’infortunio. Siamo usciti da questa situazione e abbiamo vinto tutto. Sono ritornato, sono contento, ho ancora due anni di contratti. Spero che quest’anno faremo grandi cose. Sono pronto”.

AMICHEVOLE CON PISA – “E’ stata la prima volta dopo 3 mesi che ho giocato 90 minuti. Non era facile ma serve tempo. Al mister piace lavorare tanto, devo abituarmi dall’anno scorso. Nello spogliatoio c’è voglia, sono tutti pronti e c’è fame. Siamo sulla buona strada”.

L’INTER HA PUNTATO SU DI TE – “Mi aspetto un anno positivo. L’anno scorso ho visto tutte le partite dei miei compagni e allora ero il tifoso numero 1. Peccato perché sono andati vicini a vincere in tutte le competizioni”.

