Continua il pressing del Cagliari per Nainggolan. L’Inter chiede 12 milioni, si lavora sulla formula giusta

Il futuro di Radja Nainggolan resta ancora un tabù. Con l’arrivo di Arturo Vidal all’Inter, la permanenza del centrocampista belga a Milano è sempre più in bilico e il Cagliari sogna sempre un suo ritorno in questa finestra di mercato. Secondo il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, i contatti tra i due club sono continui e si cerca un accordo definitivo.

Il club di Suning chiede non meno di 12 milioni di euro e si lavora per trovare la formula giusta. Resta viva l’ipotesi del prestito oneroso a 3 milioni più l’obbligo di riscatto a 9 milioni. In questo caso, infatti, l’Inter eviterebbe eventuali minusvalenze. Per il Ninja è pronto già un contratto quadriennale con il club sardo.

